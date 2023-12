Scossa di terremoto avvertita nella Tuscia: epicentro in Umbria nella zona di Orvieto

Due scosse di terremoto sono avverite questa sera in alcuni paesi della Tuscia al confine con l'Umbria, sopratutto in quelli intorno al Lago di Bolsena. Anche a Viterbo hanno dondolato i lampadari cosi come in altri centri della Provincia.

Non si segnalano per ora problemi anche se c'è qualche comprensibile timore tra la gente c'è.

L'istituto nnazionale di Geofisica ha registrato alle 21:06:13 una scossa nella zona di Allerona (TR) di magnitudo 3.6 e in precedenza a Castel Viscardo di 2.2.