False griffe, scoperto a Tarquinia laboratorio clandestino di marchi contraffatti

Pugno di ferro contro i trafficanti di merce falsa. La Guardia di finanza di Tarquinia ha sequestrato oltre cinquecento capi d’abbigliamento con marchi contraffatti in un appartamento al lido.Una sorta di laboratorio clandestino nel quale venivano realizzate le griffe false per poi essere applicate sugli abiti in vendita abusivamente nel Centro Italia. Nei guai ci è finito un extracomunitario di origini africane, denunciato per contraffazione e ricettazione alla procura di Civitavecchia.I baschi verdi, coordinati dal comandante Antonio Petti della tenenza del litorale, attraverso mirate indagini, hanno identificato un appartamento in via dei Vascelli a Tarquinia lido, dove sono state sequestrate anche macchine da cucire, presse a caldo e tutto l’occorrente per realizzare marchi falsificati di note aziende di alta moda. Un duro colpo a un sistema illecito che in particolare, durante il periodo estivo, puntualmente si presenta sulle spiagge del litorale facendo affari per centinaia di migliaia di euro.