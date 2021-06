Tragica caduta con lo scooter: morto il guidatore, gravissima donna che era dietro

E' di un morto e di un ferito in gravi condizioni il bilancio di un incidente stradale accaduto poco fa sulla strada provinciale Carcarelle, tra Viterbo e Vetralla.

In seguito a una violenta caduta da uno scooter, all'uscita da una curva, ha perso la vita un uomo di 51 anni, G.S.. Nell'impatto è stata sbalzata a terra la donna che si trovava seduta dietro. Per lei, una volta arrivati i soccorsi attivati dal 118, è stato necessario il trasferimento a Roma in elicottero, atterrato ai lati delle strada.

La donna, C.P. di 61 anni, ha riportato un trauma cranico, uno addominale e varie contusioni. È stata intubata sul posto dai sanitari dell'eliambulanza e trasportata al gemelli in codice rosso. La coppia è residente nel territorio di Viterbo

Nell'incidente non sarebbero coinvolti altri mezzi. Sul posto, oltre alla polizia stradale, anche i carabineri e un mezzo dei vigili del fuoco. La strada è rimasta chiusa al traffico fino alla rimozione dalla salma, poco dopo le ore 21, che è stata trasferita all'ospedale di Belcolle.

Ultimo aggiornamento: 21:22

