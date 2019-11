Scontro tra un'auto e un trattore, ferite gravemente madre e figlia

Scontro auto-trattore, gravi madre e figlia 13enne. Oggi pomeriggio poco dopo le 18, sulla variante tra Vignanello e Centignano (Viterbo), si sono scontrati due mezzi. Secondo quanto accertato dai primi rilievi, l'autovettura avrebbe tamponato il mezzo agricolo.



L'incidente, che in un primo momento, sembrava di lieve entità, ha riechiesto poi l'ausilo di carabinieri, 118 e vigili del fuoco. Le due donne sull'auto hanno infatti riportato ferite importanti e sono state trasportate in codice rosse al pronto soccorso.



La 13enne, che si trovava sul sedile posteriore, ha riportato un trauma facciale. Sono ancora in corso i rilievi. Ultimo aggiornamento: 20:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA