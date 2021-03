Scontro sulla Tuscanese, muore 41enne

Incidente stradale sulla Tuscanese, muore un 41enne.

Ieri sera, dopo le 21, all’altezza delle Terme un furgoncino si è scontrato contro un’auto.

L’uomo alla guida del furgone è morto sul colpo. Ferite le due donne a bordo dell’altro veicolo.

Ancora in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente, secondo quanto ricostruito l’uomo viaggia in direzione Viterbo mentre le due donne verso Tuscania.

A perdere la vita il viterbese Paolo Sganappa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco che hanno aiutato le donne a districarsi dalle lamiere, e gli agenti della polizia stradale.

