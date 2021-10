Scontro sulla superstrada tra Vitorchiano e Viterbo, quattro feriti

Domenica 24 Ottobre 2021, 10:07

Grave incidente questa mattina intorno alle 9 sulla superstrada, carreggiata nord, tra Vitorchiano e Viterbo. Si sono scontrati un furgone e un mezzo agricolo. Quattro le persone ferite (due per ciascun mezzo). I vigili del fuoco hanno estratto vivi anche quattro cani, che erano trasportati in gabbie nel furgone. La superstrada è stata chiusa in quel tratto.