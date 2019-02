Scontro Lega-FdI, Claudia Nunzi fuori dalla giunta. Arena: «Devo sostituirla per forza»

«Devo mandarla via per forza, questo è pacifico». Claudia Nunzi non è più assessore, è questione di minuti. Parola del sindaco Giovanni Arena, che si sta preparando a firmare la revoca delle sue deleghe in attesa del chiarimento politico tra Lega e Fratelli d’Italia.

È appena di ieri pomeriggio la notizia del passaggio, insieme al consigliere Antonio Scardozzi, dal partito di Matteo Salvini a quello di Giorgia Meloni, che nel giro di poche ore è praticamente sbattuta fuori dalla giunta. Come richiesto dal senatore Umberto Fusco. «Non è possibile che cinque consiglieri – dice Arena - abbiano tre assessori. Le deleghe della Nunzi le tengo io, poi se ci sarà un chiarimento politico vedremo. Stamattina firmo le carte».

La testa della Nunzi è stata chiesta proprio da Fusco, dopo l’incontro di lei, Scardozzi e Salcini con il coordinatore regionale della Lega Francesco Zicchieri, in cui si era lamentata della gestione del partito a livello locale. Di fatto, il leader dei verdi è stato bypassato di netto. Se Nunzi fosse rimasta, la Lega sarebbe uscita dalla maggioranza, facendo cadere il Comune. Questo era stato l’avvertimento di Fusco al sindaco. Messaggio recepito. Adesso si attende la nuova mossa di Fratelli d'Italia.

