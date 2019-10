Scontro frontale sulla statale Flaminia, due persone ferite

Incidente stradale sulla Flaminia, nel territorio di Civita Castellana (Viterbo) all'altezza del chilometro 58 a poca distanza dall'incrocio con la provinciale Quartaccio che porta a Fabrica di Roma.



Due vetture si sono scontrate e i conducenti di entrambe le auto sono rimasti feriti, poi portati in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Andossilla per essere sottoposti ad accertamenti. C'è il sospetto che possana aver riportato delle fratture, oltre a varie escoriazioni.



La statale Flaminia è rimasta chiusa al traffico per permettere l'arrivo del soccorsi e per effettuare i rilievi, prima di spostare successivamente le auto che avevano invaso la carreggiata. Sul posto per gli accertamenti e per deviare il traffico sono intervenuti i carabineri della stazione di Civita. © RIPRODUZIONE RISERVATA