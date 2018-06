Scontro frontale sulla Castrense a Montalto: sette persone ferite, due gravissime

di Marco Feliziani

Spaventoso incidente stradale sulla ex strada statale Castrense, alle porte di Montalto di Castro. Nello scontro frontrale tra due vetture, avvenuto poco dopo le ore 18 all'ingresso dell'area delle case Enel, sono rimaste ferite sette persone, due in gravissime condizioni. Sul posto sono in corso i soccorsi da parte del personale sanitario, che ha inviato sul luogo numerosi mezzi tra cui quattro ambulanze e due elicotteri, i Pegaso 21 e Pegaso 33.Per causa ancora da chiarire una Hyunday e una Citroen C3 si sono scontrate frontalmente. Tutti feriti gli occupanti dei due mezzi, cinque a bordo del suv e i due giovani sull'utilitaria. Da qui la richiesta dei soccorritori sul posto di richiedere anche le due eliambulanze per il trasferimento dei più gravi in ospedale a Roma.Per permettere i soccorsi sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno usato le cesoie idrauliche per liberare i feriti rimasti intrappolati. Forti ripercussioni sul traffico, che sulla Castrense è ora particolarmente sostenuto per il rientro di quanti hanno passato la giornata al mare.