Scontro frontale tra due auto, oggi pomeriggio, sulla Canepinese al bivio per Canepina. Una Fiat Panda con una donna a bordo si è scontrata contro una Mine. A bordo due persone, di cui una è stata trasportata al Gemelli in eliambulanza con codice rosso. Sul posto carabinieri, 118 e vigili del fuoco. In corso accertamenti per stabilire la dinamica.

