Scontro auto-camion lungo la Tarquinese: un ferito grave

Grave incidente stradale sulla Tarquiniese tra Tuscania e Tarquinia. Verso le 9 del mattino di oggi (mercoledì 18 ottobre), un'auto e un autocarro frigo sono entrati in collisione in un impatto frontale. Le cause sono ancora in fase di indagine.

Le forze dell'ordine e i soccorritori si sono precipitati sul luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tarquinia, i carabinieri e i mezzi sanitari del 118, tra cui un'automobile medicalizzata e un'ambulanza, insieme all'elisoccorso. L'area circostante è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e di recupero.

L'autocarro, capovolto su un fianco, è stato raddrizzato grazie all'impiego di un'autogru fornita dai vigili del fuoco di Viterbo.

Un unico ferito è stato segnalato in seguito all'ncidente: il conducente dell'automobile. Le squadre di soccorso hanno effettuato un'operazione di estrazione per liberare l'uomo intrappolato, che è stato trasportato con urgenza in elisoccorso in gravi condizioni e in uno stato di semi-incoscienza, destinato al policlinico Gemelli di Roma per ricevere le cure necessarie. L'indagine è in corso per determinare le circostanze esatte e la dinamica dello schianto