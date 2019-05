Scontri all'Olimpico tra ultrà e polizia, arrestato un trentenne di Farnese

Ultimo aggiornamento: 16:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontri tra tifosi laziali e polizia davanti all’Olimpico, arrestato anche un 30enne di Farnese. Si tratta di A. A. nato a Pitigliano nel 1983 e residente a Farnese, in provincia di Viterbo. Il trentenne è accusato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata e in concorso.Ieri sera poco prima della finale di coppa Italia tra Lazio e Atalanta, i tifosi biancocelesti hanno improvvisato una guerriglia urbana. Ultrà con volti travisati dopo aver lanciato oggetti contro le forze di polizia hanno incendiato una macchina della polizia municipale in piazza De Bosis, di fronte all'ingresso dello stadio. Altri avrebbero lanciato contro l'auto una molotov.Al termine degli scontri sono stati arrestate, in flagranza di reato, 5 persone, tra cui il giovane di Farnese. Identificato come colui che avrebbe lanciato la molotov contro la polizia. In seguito agli scontri la polizia ha subito iniziato le operazioni di identificazione dei responsabili dei disordini. Cinque in totale le persone già arrestate e ristrette nel carcere di Regina Coeli in attesa della convalida, ma sono al vaglio le posizioni di altre persone grazie anche all'aiuto delle immagini registrate.La convalida dell'arresto si terrà domani mattina a Roma.