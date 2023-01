Sabato 28 Gennaio 2023, 09:01

Si chiama Rakip Amzov, ed è di nazionalità macedone, l’uomo di 67 anni che da lunedì 23 gennaio non si hanno più notizie. Lo straniero, che abita ad Arlena di Castro, alle 8 di lunedì mattina è uscito di casa e non ha fatto più ritorno. Avrebbe detto a dei suoi conoscenti che si sarebbe recato a Viterbo per sbrigare delle pratiche, ma i familiari non vedendolo rientrare hanno allertato le forze dell’ordine.

I carabinieri delle stazioni appartenenti alla Compagnia di Tuscania da mercoledì (giorno della denuncia di scomparsa) stanno verificando i suoi spostamenti, poiché lunedì, dopo le 20, è stato notato a Montalto di Castro. L’uomo, in cura poiché affetto da diabete, è stato visto bere una bevanda in un bar di Montalto antistante il capolinea degli autobus. In seguito con in mano una torcia si è diretto a piedi sulla strada provinciale 105 (che dalla Statale Aurelia porta al parco di Vulci), dove alle 22:45 lo hanno filmato le telecamere di sorveglianza di un distributore di carburanti.

Alle ricerche sono impegnate diverse pattuglie dell’Arma dei carabinieri e i tantissimi amici del figlio, che hanno battuto la zona a nord nelle campagne di Montalto. Ieri una trentina di persone si sono date appuntamento sulla strada provinciale nei pressi dei parchi fotovoltaici, dove i familiari lo stanno disperatamente cercando.

Sono stati inoltre affissi dei manifesti nei paesi della provincia di Viterbo e anche a Manciano, nel territorio toscano. Il 67enne ha una corporatura robusta, alto un metro e sessanta e il giorno della scomparsa, con berretto in testa e zaino sulle spalle, indossava un giubbotto e un paio di pantaloni di colore scuro. Alle ricerche anche un elicottero dei Vigli del fuoco, che ha sorvolato le zone rurali meno popolate del territorio.