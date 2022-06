Viterbo, su il sipario sul nuovo corso di laurea in Scienze motorie

Lunedì alle ore 10,30 presso l'Aula Magna, blocco F, del campus di Riello si alza il sipario sul nuovo corso di laurea interateneo Sport, benessere e attività motoria in ambiente naturale con l'Università degli Studi di Roma-Foro Italico. Intervengono, accanto al rettore Unitus Stefano Ubertini, l'omologo romano Attilio Parisi e il coordinatore del corso Marco Barbanera.

Tra gli ospiti Anastasia Anastasio, campionessa pluridecorata a livello internazionale di tiro con l'arco, e Roberta Bruni, pluricampionessa nazionale di salto con l'asta, attuale detentrice del record italiano (4,71 metri), nonché laureata in Scienze agrarie e forestali a Unitus.«Il corso rivela il rettore Stefano Ubertini - mira a formare professionisti delle attività motorie e sportive che abbiano conoscenze e competenze specifiche nelle seguenti principali aree tematiche: attività motoria, benessere e prevenzione; ambiente e natura; management e turismo sportivo». Il corso è a numero programmato per 180 posti. Il primo bando uscirà nei prossimi giorni, con scadenza il 25 luglio, metterà a disposizione i primi 100 posti. I relativi test di ammissione sono previsti il 1 e il 15 luglio. (Info: www.unitus.it/dipartimento/deim-ingegneria/sport e benessere).

«I laureati in scienze motorie - informa Barbanera - con specializzazione negli sport outdooor, si prepareranno non solo nel rinnovato Cus di Riello (centro sportivo universitario), ma anche sul territorio: lago di Bolsena, Faggeta dei Monti Cimini, Riserva naturale del Lago di Vico». Il primo anno prevede l'acquisizione delle conoscenze relative all'anatomia dei sistemi, alla biologia e biochimica applicata alle scienze motorie, agli elementi di fisica e biomeccanica, alla teoria, tecnica e didattica dell'attività motoria e sportiva. Nel secondo anno gli studenti saranno avviati a profili di tecnica e didattica di specifiche discipline motorie e sportive. Le attività del terzo anno sono focalizzate sulla conoscenza degli aspetti teorici ed applicativi dell'attività motoria per il benessere e la salute