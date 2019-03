Sciabola paralimpica, il viterbese Spiniello vicino al podio agli open: è in corsa per la finale italiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Scherma Viterbo “Adelmo Santalucia” in cammino verso la finale italiana. Francesco Spiniello, atleta classe 98, allenato dal maestro federale Federico Meli, ha ottenuto il quinto posto alla terza prova nazionale di sciabola paralimpica, categoria B, ai campionati italiani open di Zevio, in provincia di Verona.Spiniello si è fatto strada confrontandosi con la top 20 degli atleti italiani della sua categoria e solo per un soffio non è riuscito ad acciuffare il podio, perdendo contro il numero 9 italiano. La sua strada però continua: Spiniello affronterà la seconda prova di Reggio Emilia a fine aprile, in attesa della finale italiana di Palermo in programma l'8 giugno. La corsa al sogno paralimpico dunque è appena cominciata.La scherma Viterbo “Adelmo Santalucia” sezione Paralimpica è in attività dal 2002 è in questi anni ha conquistato con i suoi atleti diversi titoli regionali ed interregionali.