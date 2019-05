Schianto tra due auto a Valentano, quattro feriti gravi fra cui bimba di sei anni

Ultimo aggiornamento: 20:47

Un gravissimo incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.30, nel comune di Valentano. (Viterbo). Due le auto coinvolte. In una viaggiavano una madre con la figlia di sei anni, nell'altra alla guida c'era una donna con a fianco l'anziana madre.Al vaglio dei carabinieri della locale stazione la dinamica del sinistro. Sul posto immediati sono stati i soccorsi con una ambulanza del 118 e l'eliambulanza. Tutte e quattro le persone ferite sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Belcolle di Viterbo. Il più grave è la donna anziana di 80 anni.Il traffico è rimasto paralizzato per diverso tempo, sia per consentire le operazioni di soccorso che per effettuare i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dei fatti, ed accertare eventuali responsabilità. In corso gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Tuscania.