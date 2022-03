Schianto sulla Cimina, morta la 24enne viterbese

Valentina non ce l’ha fatta. La ventenne viterbese rimasta gravemente ferita in un incidente stradale la notte di martedì grasso è stata dichiarata cerebralmente morta. Le ferite riportate nel tragico schianto non le hanno dato scampo. Il fratello di Valentina Rubino ha lasciato sui social un messaggio di rabbia e dolore. «Purtroppo mia sorella non c'è più - ha scritto su Facebook -, il decesso verrà dichiarato domani (oggi ndr). Quindi basta e per favore lasciateci al nostro dolore».

L’incidente è avvenuto all’inizio della settimana. L’auto sulla quale viaggiava la 24enne, - conosciutissima in città e soprattutto nel quartiere Pilastro dove risiedeva -, insieme ad altre tre persone, è finita fuori strada dopo aver perso il controllo in strada Cimina, poco dopo la discoteca I Cigni. Quattro i ragazzi coinvolti, due donne entrambe ferite gravemente e due uomini rimasti coinvolti in maniere già lieve. Valentina è stata trasportata immediatamente in ospedale in condizioni critiche e la mattina seguente è stata operata. Un’operazione disperata per tentare di salvarle la vita, ma le sue condizioni erano troppo disperate.

Per lei si è mossa tutta la Tuscia. In moltissimi hanno fatto la fila per donare il sangue, con la speranza di darle ancora un po’ di vita. Per giorni il centro trasfusionale di Viterbo è stato pieno di donatori. Per lei è scattata una vera gara di solidarietà. In tantissimi infatti hanno risposto all’appello lanciato dall’associazione Admo e dagli amici della ragazza che chiedevano sangue 0 Rh negativo per il disperato intervento a cui doveva essere sottoposta la giovane.

«Ciao piccolo tesoro - scrive chi la conosceva sui social - eri bella come il sole, eri la gioia di tuo padre di tuo fratello della nonna e di tutti quelli che ti amavano». E ancora «Dopo tante sofferenze adesso pure questo - scrivono ancora - lasci un vuoto immenso. Riposa serena fra le braccia della tua dolcissima mamma». Tutta la comunità ha appreso la notizia con sgomento e dolore, Valentina era molto conosciuta e amata soprattutto per il suo essere sempre sorridente e socievole. «Ciao Vale - scrivono gli amici - un giorno ci rincontreremo».