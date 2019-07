Schianto sull'Aurelia bis, un morto a Tarquinia. La strada è chiusa al traffico

Gravissimo incidente stamane verso le 9 al chilometro 4 dell'Aurelia bis, nel territorio di Tarquinia. Per cause in corso d'accertamento delle forze dell'ordine, l'autista di un'autotreno avrebbe perso il controllo del mezzo invadendo la corsia di marcia opposta. In quell'istante stava transitando un furgone e l'impatto è stato inevitabile. Il conducente di quest'ultimo mezzo, un 39enne di Vetralla, ha perso la vita.



Sul posto sono intervenuti i Vigili el fuoco del distaccamento di Tarquinia, il 118, i carabinieri e la Polizia stradale per gli accertamenti del caso. La strada è momentaneamente chiusa al traffico veicolare per permettere ai vigili del fuoco con un'autogru di rimuovere i mezzi dalla carreggiata. Ultimo aggiornamento: 11:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA