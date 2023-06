Schianto su strada Ombrone: grave 24enne di Montefiascone, ferita la sorella di 14 anni

Grave incidente oggi pomeriggio sulla strada provinciale Ombrone, vicino Viterbo. Lo schianto si è verificato su un rettilineo all'altezza dell'autodromo per modellismo.

Per cause ancora da accertare una Audi con a bordo R.B. 24enne residente a Montefiascone e sua sorella 14enne, è

finita fuori strada. Sul posto immediatamente gli agenti della Polizia locale di Viterbo, i vigili del fuoco e il personale del 118. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravi ai sanitari che ne hanno disposto l'immediato trasferimento in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma.

Fortunatamente meno critiche le condizioni della sorella che è stata ricoverata all'ospedale Belcolle del capoluogo. Gli agenti della Polizia Locale subito dopo i rilievi del caso sul luogo dell'incidente, ha posto sotto sequestro il veicolo.