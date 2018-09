Schianto nella zona industriale di Vetralla, feriti marito e moglie. Una Fiat Punto questa mattina, mentre percorreva la rotatoria, ha sbandato finendo contro un muro.Nonostante il violento impatto marito e moglie non sarebbero in pericolo di vita. L'auto si è accortocciata contro il muro di recinzione di una marmeria, abbattendola in parte. Non ci sarebbero altre autovetture coinvolte.Sono subito arrivati i soccorritori del 118 e l'eliambulanza. I coniugi sono stati trasportati all'ospedale di Belcolle. Sul posto anche i vigili del fuoco e gli agenti della stradale per gli accertamenti del caso. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare.