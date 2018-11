Schianto al passaggio a livello, assolto: non fu tentato disastro ferroviario

Ultimo aggiornamento: 23:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Schianto al passaggio a livello, non fu un tentato disastro ferroviario. Il giudice Giacomo Autizi ha completamente scagionato il trentenne di Grotte Santo Stefano finito sotto processo dopo essere stato travolto dal treno al passaggio a livello senza sbarre di Bagnaia.L’incidente è avvenuto l’8 marzo 2012 sulla linea Viterbo-Civita Castellana-Roma. L’auto sulla quale viaggiava il ragazzo è finita contro il treno in transito. La Procura di Viterbo, qualche giorno dopo lo schianto, ha aperto un fascicolo per tentato disastro ferroviario e guida in stato di alterazione psicofisica. Secondo il pm, «il trentenne giunto in corrispondenza del passaggio al livello, per colpa di un’imprudenza e in particolare per aver guidato in stato di alterazione psicofisica, non si sarebbe reso conto dell’entrata in funzione del dispositivo luminoso e sonoro e non avrebbe quindi rispettato il segnale di stop».Accusa però che non convince il giudice. Il ragazzo, difeso dall’avvocato Giovanni Bartoletti, è assolto da ogni capo d’imputazione.