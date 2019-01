Scarabeo Volley Civita Castellana, Fabrizio Grezio è il nuovo tecnico

È Fabrizio Grezio, classe '65, il nuovo allenatore della Ceramica Scarabeo Volley Civita Castellana, formazione che milita nel campionato di B maschile. Sostituisce Pastore che è stato esonerato. L'esordio del tecnico sulla panchina del sestetto rossoblù è in programma domenica contro l'Isola Sacra Fiumicino.

Negli ultimi tre anni Grezio ha allenato il Tuscania Volley e l'Emma Villas Siena come 2° allenatore. Quest'anno era stato chiamato come tecnico del Real Volley Napoli, serie B1 Femminile, realtà pallavolistica campana che all'ultimo decide di non iscriversi al campionato. Nel suo palmares conta due Coppa Italia di A2: nel 2004 con la Siciliani Santeramo e la più recente nel 2017, anno dell'Emma Villas. © RIPRODUZIONE RISERVATA