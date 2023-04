Sassacci promosso in Seconda categoria con il 5-0 sul Vetriolo (e due giornate di anticipo)

Il Sassacci calcio di Civita Castellana promosso in Seconda categoria. La squadra allenata da Stefano Mascarucci ha ottenuto il pass vincendo per 5-0 contro il Vetriolo in casa, con due giornate d'anticipo sulla fine del campionato di Terza.

I marcatori sono stati, Tombolini, Gemma, Censi, Basili Luigi e Tommaso. Lo score dei biancoverdi è di 58 punti incassati fino ad ora, frutto di 18 vittorie e 4 pareggi. Festa grande al termine della gara al Campo Ciucci con tanto di sparo di mortaretti e fuochi d'artificio, anche se i festegiamenti finali sono stati programmati per l'ultima di campionato, in casa tra due settimane.

Felici il presidente Maicol Bongarzone e il team manager Francesco D'Ascanio, che potrebbe scendere anche in campo nell'ultimo match della stagione. Migliori realizzatori di questa squadra sono Prokopek e Lazzarini autori di otto gol. Il Sassacci ha anche la miglior difesa del campionato con 14 subiti. Al secondo posto Faleria.