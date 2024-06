Un concerto in ricordo di Giovanni Colamedici

Sabato 15 giugno alle ore 18.30 presso la Chiesa “San Luigi Gonzaga” di Sassacci frazione di Civita Castellana, si terrà la XVIII edizione del concerto “Giovanni Colamedici”, evento da sempre inserito nel cartellone dei festeggiamenti patronali della frazione civitonica che inizieranno proprio il 15 per terminare il 21 giugno.

“Le Metamorfosi Musicali”, ovvero i maestri Alberto Poli e Enrico Mazzoni insieme al compositore, pianista e sassofonista Andrea Araceli hanno presentato il concerto nel corso di una conferenza stampa svoltasi presso il teatro della Parrocchia di San Luigi Gonzaga.

L'idea de Le Metamorfosi Musicali in questa edizione è quella di far incontrare dialogando due esperienze musicali artistiche differenti che nella formula della musica trovano una terza via. Il titolo del concerto di quest’anno è “Dialoghi”.

Nei dialoghi si può perdere o ritrovare o scoprire di sé e del mondo…dei suoni, dei vocaboli nuovi, fantastici, improvvisi, numeri che non esistono, note musicali che non erano e che ora sono.

L’incontro-dialogo sarà tra il Duo “Le Metamorfosi Musicali” formato da Alberto Poli al violino e Enrico Mazzoni al pianoforte e il Progetto “Rolling score” di Andrea Araceli (sax baritono) con al sax alto Luciano Orologi e al contrabbasso Steve Laye. Si dialogherà sulla eccentrica scrittura di Araceli, oscillando tra energia e contemplazione ma il programma, oltre a brani originali, presenta anche un intermezzo per soli piano e sax alto a firma di Eugene Bozza e Phil Woods, per poi riprendere la rotta verso antiche ninne nanne del ‘700 e repertorio della musica tradizionale armena.

Un concerto assolutamente ricco di sorprese. Un dialogo musicale che è un invito al confronto: la musica come vogliono interpretare i protagonisti è metafora e speranza di incontro, pratica per ricercare vie possibili che edifichino Futuro e Bellezza fra gli umani. L’ingresso al concerto è gratuito.