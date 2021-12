Venerdì 31 Dicembre 2021, 05:15

Senza festa e con controlli intensificati. Quello che si prospetta è un Capodanno difficile da dimenticare. Sopratutto per chi questa notte avrà voglia di far baldoria. Le forze dell’ordine hanno predisposto un servizio straordinario per intensificare i controlli durante la notte, mirati sopratutto a evitare che vengano infrange le regole anticovid. Niente feste improvvisate all’aperto, niente assembramenti e su la mascherina. E ovviamente super green pass alla mano per chi ha intenzione di passare la serata in qualche locale.

Osservato speciale sarà principalmente il centro storico, perché se è vero che non è in programma nessun evento è che anche vero che molti viterbesi potrebbero scegliere proprio le piazze principale per un brindisi al nuovo anno. Polizia, carabinieri, finanza e polizia locale, congiuntamente, presidieranno per evitare assembramenti tra troppe persone e che tutti fili liscio. I contagi aumentano ogni giorno e rischiare la catastrofe per un capodanno non è nei piani della Prefettura di Viterbo che coordina le attività. I controlli per il rispetto delle normative anticovid sono iniziati i primi di dicembre. Controlli mirati non a prevenire ma a reprimere eventuali mancanze o negligenze.

«Devo dire - afferma il comandante della polizia locale Mauro Vinciotti - che in queste settimane di controlli interforze abbiamo notato grandissima responsabilità e collaborazione da parte delle attività produttive. Noi come polizia locale abbiamo controllato sopratutto il centro storico e tutti i ristoratori hanno lavorato con senso di responsabilità chiedendo il green pass ogni volta. L’unica leggerezza in centro che abbiamo notato è stato l’uso della mascherina all’aperto. Non tutti la tengono correttamente, ma basta avvisarli e la situazione rientra velocemente. Non posso negare che ci aspettavamo numeri più alti sulle sanzioni invece la città ha reagito molto bene». In realtà la maggior parte delle multe, elevate per inosservanza delle norme anticovid, è stata fatta nella prima settimana di controlli. Quando, probabilmente, ancora non era passato il messaggio che non sarebbero stati fatti sconti a nessuno. Dopo qualche giorno infatti non solo è sceso il numero delle multe ma anche i furbetti sono spariti. Buona anche la situazione dei controlli sui mezzi pubblici.