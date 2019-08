Santa Rosa, un altro rinvio e nuovi errori per le tribune. Palazzo dei Priori nel caos: «45 euro per una sedia»

Ieri l'altro una proroga di 24 ore per imprecisati approfondimenti tecnici. Ieri poi ci si è accorti che le 24 ore non erano sufficienti ad eliminare le criticità ed è stato fatto slittare di ulteriori 48 ore.

E' ancora tutta in salita l'indagine di mercato per l'individuazione di almeno 5 operatori economici tra cui selezionare chi invitare a trattativa diretta per l'affidamento dell'installazione e gestione delle postazioni da cui assistere al trasporto della Macchina di Santa Rosa, il prossimo 3 settembre. Il tecnico incaricato di progettare le pedane capaci di ospitare le circa 2.000 sedie da sistemare tra piazza del Comune e piazza del Teatro ha svelato un primo, decisivo arcano: l'anfiteatro immaginato dal sindaco Giovanni Arena per rendere più scenografico l'impatto visivo, grazie alle sedie sistemate in modo decrescente, rimane nel libro dei sogni.

«C'è un unico piano -si legge nella nota che l'incaricato ha rimesso agli uffici - da quota un metro al termine della pedana con pendenza 6-8 per cento e non vi sono pertanto dislivelli tra i vari piani». Di più. Il tecnico rivela che «per mero errore materiale, la versione pubblicata nel sito internet alla voce sedie Santa Rosa, non è quella definitiva; si produce pertanto l'ultima versione da cui si evincono le reali misure degli spazi e delle sedute». Rimane da capire se il via libera del Comitato ordine pubblico e sicurezza è stato concesso all'elaborato gravato dall'errore citato.

Sulla confusione che regna sulla vicenda interviene di nuovo Giacomo Barelli, consigliere di Forza Civica. «Su questa questione delle sedie - sottolinea - si sta sfiorando il ridicolo. A latere delle proroghe, scopriamo che le arene di Arena nelle due piazze erano solo nella sua immaginazione. L'eliminazione delle tribune andava gestita in modo più virtuoso e meno caotico».

Anche perché, oltre al danno, secondo l'avvocato si aggiunge la beffa. «Una volta, i viterbesi portavano le sedie da casa. Quindi, erano messe a disposizione del Comune. Ora, chi vuole sedersi deve sganciare 45 euro che non mi sembrano un prezzo popolare».

