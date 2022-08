Sabato 20 Agosto 2022, 04:20

E 800 se ne sono già andati. Tanti sono i tagliandi staccati nella sola giornata di ieri all’ufficio turistico, alla pensilina del Sacrario, gestito dalla Promotuscia.

L’esordio della vendita riservata ai viterbesi ha dato buoni risultati, considerando che il totale dei posti a disposizione è di quasi 2.900, ovvero 1.698 sulle tribune lungo il percorso e 1.200 sedie. All'ufficio turistico la vendita è andata avanti in maniera molto tranquilla, con molti cittadini in fila già prima dell'apertura. I residenti avranno l’esclusiva fino a martedì, quando la vendita sarà aperta a tutti anche su altri canali, come Ciao Ticket online.

Intanto a Santa Barbara ci si prepara per la minimacchina, in programma domenica 28. “Miracolo di Fede” è quasi pronta i facchini stanno facendo le prove proprio in questi giorni alla parrocchia del quartiere, sotto la palestra, agli ordini del capo facchino Diego Terzoli, che insieme a don Claudio Sperapani sta organizzando le iscrizioni.

C’è ancora la possibilità per i piccoli facchini di prendere parte al Trasporto: il comitato festeggiamenti fa appello a tutti i ragazzi di Viterbo tra i 6 e i 17 anni. Per informazioni è possibile contattare i numeri 338.1262993 e 338.4740416.