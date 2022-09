Domenica 4 Settembre 2022, 05:10

Un’atmosfera surreale. Doveva essere il momento della gioia per la ripartenza - che c’è stata, ma ha rischiato seriamente di saltare - e invece si è trasformato tutto in una giornata coi nervi a fior di pelle. Per via del piano di sicurezza: il capofacchino Sandro Rossi ci ha lanciato sopra granate, che sono deflagrate prima all’interno del teatro dell’Unione, poi ancora sul percorso.

In teatro ha aspettato che tutti avessero finito di parlare per poi dire la sua: «C’è poco spazio per la gente: se a piazza del Teatro non sarà piena ci prendiamo a braccetto e ce ne andiamo a casa». La sindaca Chiara Frontini l’ha presa sul personale, ma l’obiettivo non era lei. Questa la sua replica: «Penso che nessuno più di me stasera voglia che sia il più bel Trasporto mai vissuto. L’unico obbligo in capo al sindaco è far rispettare le leggi». Rossi ha replicato che non era lei la destinataria.

Poi il giro di due sole chiese e al ritorno la lunghissima sosta a piazza delle Erbe. Alla prima fermata di piazza Fontana grande Rossi la spiega così a Il Messaggero: la rabbia non è affatto sbollita. «Il Suffragio e via della Sapienza erano completamente vuote: lì dobbiamo fare una fermata e non c’era un cristiano. Abbiamo chiesto di farla riempire perché non aveva senso fare una fermata senza neanche una persona. Queste cose ci devono essere comunicate, ci tengono all’oscuro di tutto, non ci fanno sapere niente. Noi la sera del 3 lo scopriamo».

E ancora: «Ma io dico - spiega il capofacchino - quale mente non riesce a capire che a una fermata deve esserci tanta gente? E invece via della Sapienza la fanno via di fuga? Ma fuga da chi, se Corso Italia è tutto vuoto? Allora abbiamo chiesto di far entrare le persone. C’era anche qualche problema in piazza del Sacrario, lo abbiamo risolto. Stessa cosa: gente tenuta a 50 metri dalle transenne, non è possibile».

La situazione dalla sfuriata del teatro dell’Unione è migliorata: «Ho visto che hanno occupato anche spazi che non erano adibiti alla gente, li hanno fatti passare. Ma è inutile fare così, bloccare delle vie per riaprirle dopo: sistemiamo tutto subito e la gente sa dove andare». Bisognava alzare la voce per ottenere qualcosa? «Penso che tutti insieme dobbiamo mettersi al tavolo e decidere. E bisogna che la nostra voce venga sentita, perché noi rappresentiamo la città, i viterbesi e le persone che vengono a vedere la Macchina, perché senza le persone questa Macchina non funziona. La benzina per strada gliela dà la gente per strada che batte le mani, che si fa il segno della croce, che ha le lacrime agli occhi, quando sentono gridare il loro nome. Se gli togliamo questo non cammina più. Forse per qualcuno sarebbe pure meglio non farla camminare più, così ci sono meno problemi. Ma non deve essere così: la Macchina c’è da secoli e per secoli deve rimanere».

Tornando a San Sisto, a Frontini: lei il suo primo 3 settembre con la fascia tricolore se lo sarebbe aspettato sicuramente diverso: «Quanto abbiamo atteso questo momento. Non è un 3 settembre come tutti gli altri: è il 3 settembre della ripartenza, dell’orgoglio, dell’identità, di una città che ha voglia di rinascere. I Facchini porteranno Rosa a casa». Alla fine ce l’hanno portata.