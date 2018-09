Santa Rosa, il Trasporto in diretta su ilmessaggero.it

Una città intera si ferma, in attesa del «Sollevate e fermi». Viterbo, San Sisto, ore 21: il buio è rotto solo dalla luce di Gloria, la Macchina di Santa Rosa ideata da Raffaele Ascenzi e costruita da Vincenzo Fiorillo. Il comando del capofacchino, subito dopo la benedizione "in articulo mortis", dà il via al Trasporto del "Campanile che cammina", una struttura alta 30 metri del peso di oltre 51 quintali, portata a spalla dai Facchini su un percorso di circa un chilometro e mezzo. E Il Messaggero trasmette l'intera festa in diretta sul proprio sito.







Tutte le luci della città si spengono all'arrivo della Macchina, per creare un'atmosfera ancora più suggestiva, con la struttura che sovrasta i tetti delle case del centro storico e ne sfiora le mura. Ma prima, nel pomeriggio, c'è il raduno con le autorità al teatro dell'Unione. Poi i Facchini - in totale oltre 200 in divisa bianca, bandana e fascia rossa alla vita - effettuano il giro delle sette chiese. E alla fine, prima della "mossa", compiono il percorso al contrario tra due ali di folla per raggiungere Gloria, l'attuale Macchina di Santa Rosa.

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:43



© RIPRODUZIONE RISERVATA