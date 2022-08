Giovedì 25 Agosto 2022, 04:45

Alle 9,30 la base era in postazione, prima della pausa pranzo due delle tre sezioni erano già fissate, l’ultima insieme alla santa hanno concluso l’opera alle 17,40. Insomma, per il costruttore Vincenzo Fiorillo i due anni senza Trasporto sono passati senza colpo ferire sul ritmo di lavoro della sua squadra. Ieri mattina i mezzi con la Macchina di Santa Rosa hanno sfilato dalla Tuscanese a viale Capocci, via Marconi, via Ascenzi e fino a San Sisto, passando per via Cavour. Ma prima, la classica sosta con il saluto alle autorità in piazza del Plebiscito. Ad attendere Gloria c’erano la sindaca Chiara Frontini, l’assessore alle politiche sociali Patrizia Notaristefano e il capogruppo di Viterbo 2020 Giancarlo Martinengo, che hanno immortalato il loro esordio da amministratori con foto di gruppo e selfie.

IL COSTRUTTORE

A San Sisto le operazioni sono filate via spedite. «Riprendere il lavoro dopo due anni? Il ritmo non lo abbiamo perso - dice Mirko Fiorillo - talmente tanta è la voglia e il fatto che la festa c’è mancata. Questo ci dà una carica in più, anche se sono giornate lunghe, ma belle e intense: non si sente fatica». La loro macchina, quella organizzativa, è sempre rodata. «È come se non avessimo mai smesso. La squadra è la stessa, ognuno ha il suo compito, poi insieme si crea questa magia, tutti de ‘n sentimento». La Edilnolo veste anche la festa: sulle maglie della squadra campeggia il doppio senso “costruttori di Gloria”, che non è solo in omaggio alla struttura ideata da Raffaele Ascenzi. «Molte persone ce le chiedono per tenerle come ricordo, gloria è ovviamente inteso anche per Santa Rosa». Sul posto si è visto brevemente l’ex sindaco Giovanni Arena, a seguire l’assemblaggio presente anche l’ideatore.

L’ESORDIO DEL PRESIDENTE

E anche un veterano come il presidente del Sodalizio, Massimo Mecarini, ieri ha avuto una sua nuovissima prima volta. «Le emozioni per me personalmente sono molto forti - spiega - perché non avevo mai assistito all’assemblaggio di Gloria. Non sono andato per motivi miei, quest’anno invece ho voluto esserci, ho rotto questo tabù ed è uno spettacolo nello spettacolo: dopo tre anni di assenza rivedere la Macchina qui è una sensazione particolare». Ripartenza e rinascita, queste sono le parola usate dal presidente. «Qui ci sono anche tanti Facchini, ne ho visti almeno una cinquantina, con gli occhi lucidi, pieni di entusiasmo e carichi per il Trasporto». Il Sodalizio si sta preparando così al 3 settembre. «Alla cena tecnica - continua - il capofacchino ha caricato a mille ogni reparto. Domenica alla chiesa della pace ci sarà la prova generale, con la consegna di ciuffi, spallette e permessi. Ci sarà sicuramente qualche sfottò per i nuovi arrivati: questi malcapitati mica se la possono passare liscia così».

LE DEDICHE

«Faremo una girata e tre quarti in piazza del Plebiscito, questo Trasporto sarà per tutti i popoli oppressi dalla guerra e per Roberto “baffino” Ubaldi, rimasto nei nostri cuori». Nel ricordarlo Mecarini si commuove. «Avremo due madrine, giovani ragazze. E stiamo lavorando a una sorpresa per la sera del 3: ma non la svelo neanche sotto tortura».