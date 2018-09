Santa Rosa tra selfie e ricordi, per Gloria un Trasporto dalle mille emozioni

di Massimo Chiaravalli

«Evviva Santa Rosa». Un grido più forte del solito, per esorcizzare la commozione. È stato infatti il Trasporto più difficile, almeno dal punto di vista emotivo. Lo si era già capito al raduno dell'Unione, dalle lacrime di Raffaele Ascenzi e dalle parole del presidente del Sodalizio Massimo Mecarini e del capofacchino Sandro Rossi, che proprio quel grido ha chiesto «per trasformare la rabbia in amore per chi non c'è più». Gloria, atto quarto: una volata senza sbavature. Con ovazioni da stadio per il vicepremier Matteo Salvini e per Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia.All'Unione, dove quest'anno i Facchini sono tornati a radunarsi, contrariamente al solito c'è stato spazio per una sola battuta. Quando il sindaco Giovanni Arena per andare sul palco ha sbagliato ingresso, Mecarini lo ha apostrofato così, alla viterbese: «Ma quante volte ci sei entrato ne 'sto teatro?». Il costruttore Vincenzo Fiorillo ha subito rassicurato i Facchini e la città, dopo la pioggia di questi giorni: «Abbiamo fatto verifiche sulla Macchina, è tutto in perfetto ordine». Poi il presidente del Sodalizio ha espresso solidarietà ai rappresentanti di un'iniziativa per certi versi simile al Trasporto. È andata «ai funaroli di Fontanarosa – ha detto - il cui carro è caduto rovinosamente addosso a un palazzo. Noi lo sappiamo bene cosa si prova. Forza!».All'emozione della prima volta da sindaco di Arena e del presidente della Provincia Pietro Nocchi è seguita la commozione di Ascenzi, che ha chiesto ai Facchini un impegno particolare anche in ricordo della sorella Nicoletta, morta lo scorso maggio: «Vi chiedo solo una cosa, sono sicuro che lo farete» è riuscito a dire prima che le lacrime gli strozzassero la voce. Ma il pensiero di tutto il teatro è andato anche a Nello Celestini, perché «il Sodalizio compie 40 anni e lui lo ha voluto e ideato», ha spiegato il figlio Lorenzo, presidente onorario.Da registrare nel primo pomeriggio qualche problema per i soccorsi in centro: un'ambulanza ha avuto difficoltà a raggiungere via Saffi, dove un anziano è stato colto da malore. Le persone in attesa del Trasporto non hanno dato proprio il massimo della collaborazione, lasciando a fatica il via libera agli operatori del 118.Il Trasporto? Perfetto, ma c'è qualcosa da rivedere a livello organizzativo. Quando infatti Salvini è sceso dalla Prefettura e ha accompagnato Gloria fino al Suffragio, il livello di guardia dentro il percorso si è alzato in maniera forse eccessiva. Per lui e Meloni, che invece è salita a San Sisto prima del via, cori da stadio. Il vicepremier si è fatto guidare come tutti i Facchini, tanto che a qualche richiesta del pubblico ha risposto «dipendo da loro». Sotto la Macchina si sono affacciati anche il parlamentare del Pd Emanuele Fiano, il rugbista Andrea Lo Cicero e il patron della Lazio Claudio Lotito.A San Sisto Gloria, dopo l'arrivo della fiaccola Lux Rosae, la benedizione in articulo mortis, le parole del sindaco e del vescovo Lino Fumagalli, la palla è passata a loro, ai Facchini. Il Trasporto lo hanno dedicato ai 650 viterbesi che hanno perso la vita nella prima guerra mondiale e alle vittime del crollo del ponte a Genova. La girata in più in piazza del Plebiscito invece è stata tutta per Massimo Gemini, Antonio Febbraro, Alberto Fiorentini, Massimo Sanetti e Remo Patara, i Facchini morti dall'ultimo 3 settembre. E per Nicoletta: era una promessa a Raffaele, l'hanno mantenuta. Suggestiva anche la girata al contrario in piazza Verdi, per il quarantennale del Sodalizio, preparata con una sosta aggiuntiva in Corso Italia, dove si inseriscono le spallette aggiuntive.Alla fine, la corsa verso casa: la salita, l'ultima fatica. Stavolta anche mentale ed emotiva. Gloria atto quarto si è chiusa alle 23,23 portandosi dietro tutte le sue emozioni.