Santa Rosa, è ufficiale: per il Covid annullata la processione a Viterbo. Per Gloria si attende la proroga dello stato di emergenza

Ormai è ufficiale: la processione con il cuore di Santa Rosa a Viterbo è stata cancellata per ridurre i rischi di contagio da Covid. Mentre il Comune, tra un ripensamento e l'altro, non ha ancora deciso sul Trasporto della Macchina, il monastero ha messo la parola fine sulla giornata del prossimo 2 settembre. Per Gloria invece, palazzo dei Priori e Sodalizio attendono di vedere se sarà prorogato o meno fino al 31 ottobre lo stato di emergenza.



L'annuncio è arrivato attravero i canali social Facebook e Instagram. «Quest’anno la festa di Santa Rosa - scrivono le suore - sarà vissuta in un clima di preghiera e raccoglimento. La normativa anti Covid in vigore non ci permette di portare il suo cuore per le vie della città». La piccola Rosa «attende i suoi devoti al Santuario a lei dedicato».



C'è anche un programma: dal 1° al 6 settembre l’urna che contiene il corpo della santa sarà collocata nella sala Capitolare, «proprio per evitare gli assembramenti». Le suore attendono inoltre boccioli e rosine che avrebbero dovuto sfilare, negli stessi giorni, per ritirare un pensiero da loro preparato.

C'è infine una mostra, “Tuscia terra di Santi, Beati e Servi di Dio”, che verrà inaugurata il 28 agosto e andrà avanti fino al 13 settembre seguendo questi orari: la mattina dalle 9,30 alle 12,30 e il pomeriggio dalle 15,30 alle 19,30. Il 4 settembre sarà invece orario continuato dalle 9,30 alle 19,30.

