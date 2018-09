Santa Rosa, il lato negativo: politici spintonati e ordinanze non fatte rispettare

di Massimo Chiaravalli

Politici spintonati dalle forze dell’ordine, ordinanze non rispettate, gente infuriata perché rimasta fuori dalle piazze. Se Gloria brilla, il 3 settembre non è tutto oro quello che luccica. La sera del Trasporto non è filato tutto liscio, neanche quando il vicepremier Matteo Salvini ha deciso di seguire i Facchini da piazza del Plebiscito al Suffragio, con la sicurezza andata in tilt.



La politica che da una parte fagocita tutto, dall’altra dona visibilità alla festa: ci sono passati anche Berlusconi, Letta, Grasso, Franceschini, Meloni, Sgarbi. Salvini ha catalizzato ogni aspetto, dalla sicurezza ai media, ma il suo video su Facebook ha fatto boom: quasi due milioni di visualizzazioni, 60 mila like e 43 mila condivisioni.



Cose da correggere però ci sono. Alla vigilia del Trasporto erano stati fissati i limiti massimi di capienza delle principali piazze: 3.300 in piazza Verdi, 1.160 in piazza Fontana Grande, 476 a San Sisto, 380 in piazza del Plebiscito. Molti hanno protestato perché non sono riusciti a entrare prima della chiusura del percorso. «Chi lavora fino alle 19,30 che fa, non vede la Macchina? E poi facevano entrare chi volevano». La conta? Fatta a occhio, pare.

Sul percorso invece nel primo tratto il cordone delle forze dell’ordine ha spinto le istituzioni davanti: dal presidente del parlamento europeo Antonio Tajani ai parlamentari Maurizio Gasparri e Renata Polverini. Si è creato un parapiglia, con il primo molto arrabbiato.



Agenti in servizio non di Viterbo, quindi non a conoscenza dei meccanismi della festa: per timore di essere travolti hanno fatto pressione su chi era davanti. A spiegare il problema a Tajani, e a calmarlo, sono stati l’assessore Alessia Mancini e il consigliere Giacomo Barelli, che dalla fermata successiva hanno fatto da cuscinetto tenendo il passo.



E’ stato però da piazza del Plebiscito al Suffragio che la sicurezza è andata nel pallone. Salvini infatti ha marciato davanti ai Facchini: da lì è partito l’ordine – non dal Sodalizio - di chiudere il cordone e non fare entrare più nessuno. Con il paradosso che mentre il vicepremier riceveva l’abbraccio della folla, da dove potenzialmente poteva arrivare il pericolo, chi era sul percorso con tanto di pass non ha potuto farlo. Sono stati tenuti fuori pure assessori del Comune. Ultima chicca, le ordinanze su sedie e fontane: inutili. Non rispettate, ma soprattutto non fatte rispettare da nessuno delle forze dell'ordine.

Giovedì 6 Settembre 2018



