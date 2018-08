Santa Rosa, più luce per Gloria e sosta aggiuntiva in Corso Italia. Tutte le novità del Trasporto

di Massimo Chiaravalli

Santa Rosa, Gloria scalda i motori ed «è in plendida forma», assicura l'ideatore Raffaele Ascenzi. Ma intorno alla Macchina quest'anno ci sono anche tante novità: i 40 anni dalla fondazione del Sodalizio, una statua che andrà ad abbellire il museo dei Facchini, una sosta aggiuntiva in Corso Italia, un'illuminazione migliorata per la il Campanile che cammina. E anche la riapertura del dormitorio della Caritas diocesana.



Tutto è stato illustrato stamattina in conferenza stampa a palazzo dei Priori. Per il sindaco Giovanni Arena le emozioni sono già iniziate. «Credo di aver dato un segnale - ha detto - essendo presente a tutte le minimacchine anche nel pomeriggio. Ho partecipato pure alla cena tecnica dei Facchini e qui ho capito come si fa a compiere il miracolo ogni 3 settembre».



Don Luigi Fabbri, vicario del vescovo, era tra il pubblico ma è stato chiamato a parlare all'improvviso, tanto da far scattare la battuta: «Mi hanno fatto uno scherzo da prete. La festa si può sintetizzare così, con tre etrmini: incontro, solidarietà e dialogo. Non so se in Italia ce ne sia una più bella di questa. In questi giorni in nome di Rosa verrà riaperto il dormitorio della Caritas diocesana, migliorato e potenziato. Intanto abbiamo preso contatti con Tele Padre Pio per la diretta della Macchina». Sempre in tema religioso, suor Francesca Piazzaia delle Alcantarine ha ricordato l'apertura della mostra al monastero il primo settembre. E mentre «i Facchini si preparano fisicamente - ha spiegato - noi facciamo altrettanto spiritualmente con la novena».



Il presidente della Provincia, Pietro Nocchi, ha annunciato la presenza del consiglio direttivo dell’Upi il 3 settembre, il presidente del Sodalizio, Massimo Mecarini, la presentazione della Viterbese e delle sue tre nuove maglie, domani sera alle cene in piazza San Lorenzo. Non solo, ci sarà spazio per ancora più solidarietà del solito: «Sarà infatti aperta la mostra “I tesori di Tutankamon” e una parte dell’incasso sarà devoluto a un’associazione che individueremo insieme agli organizzatori». Quindi il Trasporto, che «sarà dedicato a 650 giovani, anche qualche Facchino, morti nel primo conflitto mondiale. Un pensiero anche alle vittime del crollo del ponte a Genova. Parteciperanno le comunità delle “Grandi Macchine a spalla” e ci sarà anche Gubbio, che speriamo possa riprendere il cammino interrotto anni fa: sarà difficile, ma li aiuteremo. Il 6 settembre a Venezia sarà presentato un video documentario sulle feste. E infine, il Sodalizio poi quest'anno festeggia 40 anni».



Con il capofacchino Sandro Rossi si è quindi entrati nel cuore del Trasporto: «Torniamo al tragitto tradizionale, lo sforzo notevolmente inferiore rispetto allo scorso anno». Cosa che gli consentirà di fare una girata in più in piazza del Plebiscito, per ricordare i Facchini che sono morti quest’anno: Massimo Gemini, Antonio Febbraro, Alberto Fiorentini, Massimo Sanetti e Remo Patara. «Ricordiamo anche Nicoletta Ascenzi, Facchina donna, nonostante non fosse vestita come noi. E’ la sorella di Raffaele - ha proseguito Rossi - e ci ha accolto in casa. Per ricordare i 40 anni del Sodalizio invece in piazza del Teatro faremo la girata al contrario. Ma serve una sosta in Corso Italia, dove inseriamo le aggiuntive: qui inserire e togliere i cavalletti è più complicato, serve un lavoro certosino. Sembra tutto naturale, ma su alcuni passaggi c’è dietro molto lavoro». Il ritrovo del 3 settembre tornerà al teato Unione, alle 13.



«Io e tutta la mia famiglia - ha sottolineato l'ideatore Raffaele Ascenzi - siamo onorati per la girata. Tutta la città ci ha abbracciato. A proposito di ricorrenze: sono anche 30 anni da quando sono entrato nel Sodalizio, questo inoltre sarà il mio decimo Trasporto da ideatore. Gloria in splendida forma, grazie al lavoro di Fiorillo e alle aggiunte che abbiamo concertato insieme, ovvero più luce sui timpani sopra gli ostensori. Sono state quindi aggiunte altre targhette con i nomi dei Facchini che non ci sono più, insieme a quelle già presenti in ricordo di chi è scomparso dal 1988 a oggi». Le preghiere raccolte al monastero, che verranno poste su Gloria, nel mentre sono arrivate a 8 mila.



«C’erano delle parti in ombra - ha specificato il costruttore Vincenzo Fiorillo - e sono state migliorate. Ma il prossimo anno ci sarà una sorpresa ancora più importante. In questi giorni abbiamo deciso di mettere un monitor sotto la Macchina, con un video illustrativo, perché c’è tanta affluenza di turisti». L'assessore Marco De Carolis ha fatto il punto sulla vendita dei biglietti per tribune e sedie. «Sono quasi esauriti. Per quanto riguarda i posti in piedi, a piazza Fontana Grande saranno quasi 1.800, mentre piazza Verdi potrà accogliere circa 3.300 persone. Ci saranno controlli, new jersey, conta persone, la diretta sarà unica su tv e social. Più il canale youtube, con la possibilità di aprire più finestre. Abbiamo pensato a Lis e audio descrizione per non vedenti e ad aggiungere un ulteriore maxischermo in piazza del Sacrario».



Rodolfo Valentino ha illustrato le novità che riguardano la fiaccola Lux Rosae, «un'iniziativa nata quattro anni fa insieme a Gloria. Partirà da Arezzo, da una struttura che ospita 24 ragazzi autistici viterbesi, e farà 160 chilometri: alle 18 sarà a Viterbo e alle 19 al santuario, da lì aspetteremo il via di Mecarini per andare verso la Macchina». L'ultimo tragitto sarà effettuato non da uno dei 18 messaggeri ma da un bambino con il padre».



Infine altre due novità, la prima svelata da Lucio Laureti: «I tre gruppi di sbandieratori il 3 settembre usciranno dalla mattina, dalle 12 da Porta Romana fino a Santa Rosa». La seconda: una scultura su Santa Rosa, realizzata da Elisa Morucci, che sarà esposta al museo del Sodalizio.

