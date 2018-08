Macchina di Santa Rosa, ospiti Salvini e il ministro Trenta. Invitati anche Clooney e Jennifer Aniston

di Massimo Chiaravalli

Molta politica, poco spettacolo. Cominciano a filtrare le indiscrezioni sugli ospiti a palazzo dei Priori la sera del Trasporto della Macchina di Santa Rosa. Sarà una serata a trazione gialloverde, ma non solo.



Tra gli ospiti dati per sicuri – impregni istituzionali dell’ultima ora permettendo – per il governo ci sarebbero infatti il vicepremier Matteo Salvini e il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, insieme al sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. Ma viene data per probabile anche la presenza del ministro della Salute, la pentastellata Giulia Grillo.



In casa Forza Italia sembra invece scontata la presenza del presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani. Invitati anche l’altro vicepremier, Luigi Di Maio, e l’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, che però il 3 settembre non saranno della partita.



A proposito di inviti, c’è chi sta tentando il colpo gobbo. L’assessore Alessia Mancini in questi giorni è stata a Roma alla festa di chiusura delle riprese della serie tv Catch 22, girata in parte anche a Viterbo. E non ha perso l’occasione per cercare di far arrivare George Clooney. Non solo, già che c’era ha esteso l’invito pure a Jennifer Aniston, ex moglie di Brad Pitt, divenuta celebre grazie alla serie tv Friends.

