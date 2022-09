Santa Rosa, Matteo nasce all'arrivo di Gloria. Nel 2018 la proposta di matrimonio durante la sfilata

Da quel «Mi vuoi sposare?» il 3 settembre del 2018 alla nascita del bambino il 3 settembre del 2022. Anzi, i primi minuti del 4, esattamente mentre Gloria veniva adagiata di fronte al santuario. E' la storia di Santa Rosa per eccellenza, la notizia lieta della giornata. Loro sono Gianluca Eterno e Caterina Del Citto.

Un passo indietro. Gianluca aveva deciso di chiedere la mano alla futura moglie tra rulli di tamburi squilli di trombe. E vestiti per l'occasione del Trasporto, perché fanno entrambi parte del gruppo Sbandieratori e musici associazione culturale Pilastro. Stupore enorme: quello della gente, che ha immortalato la scena col cellulare e applaudito dalle finestre, e soprattutto di Caterina, che una proposta così originale e in quel momento non se la sarebbe mai aspettata.

Oggi sono mamma e papà dopo essersi conosciuti proprio frequentando il gruppo. Lei suona il tamburo, lui la chiarina. Ieri sera però avevano sicuramente di meglio da fare: poco prima dell'una è nato il piccolo Matteo. Coincidenza, mentre la Macchina arrivava a casa. Ancora una volta, Santa Rosa ci ha messo lo zampino. E tanti auguri.