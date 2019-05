Santa Rosa, la Macchina sul sito della Treccani. Pronta una mostra sulla Rete che farà il giro del mondo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Macchina di Santa Rosa sul sito della Treccani. "Patrimoni dell'Unesco - Le feste delle grandi macchine a spalla" è il titolo di un servizio in video che racconta le feste diventate patrimonio immateriale dell'umanità a Baku, in Azerbaijan, nel 2013.A darne notizia è la coordinatrice della rete, Patrizia Nardi, che ricorda come le feste siano finite su tutti i mezzi di informazione, fino a Rai Storia e non solo, perché «siamo finiti nella programmazione del Museo nazionale di Arte moderna e contemporanea di Roma».Nel video, oltre ai protagonisti della Varia di Palmi, i Candelieri di Sassari e i Gigli di Nola, viene intervistato anche il presidente del Sodalizio, Massimo Mecarini. «Il Facchino, nel momento in cui trasporta la Macchina - spiega - si sente fuso in una comunità. Avverte proprio la presenza e la partecipazione di tutta la folla. Tutti i 113 Facchini diventano un solo uomo, un solo cuore, un solo respiro. E' come benzina in più che dà la forza per superare i momenti critici, e ce ne sono, durante il Trasporto».Dopo tanti riconoscimenti, non finisce qui. «Siamo pronti adesso a partire con una bellissima mostra curata dal ministero che andrà in Messico, Cile e Argentina - conclude Nardi - e toccherà le capitali dell'Europa dell'Est». Ma per i dettagli c'è ancora da attendere.