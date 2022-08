Mercoledì 31 Agosto 2022, 05:55

Per il ritorno del Trasporto posti sold out lungo il percorso (sedie e tribune), ma anche negli alberghi. «Le strutture sono al completo, stiamo vendendo adesso le ultime camere – spiega il presidente di Federalberghi Viterbo, Luca Balletti - ma purtroppo Santa Rosa non è tutto l’anno. Trattandosi di una notte sola si fa presto a riempire, comunque siamo soddisfatti». Sono al completo anche le quaranta strutture extralberghiere riunite nell’associazione “Stay in Tuscia”: B&B, case vacanza, dimore d’epoca. Quasi tutte nel centro storico. «Per i giorni 1, 2 e 3 settembre tutto esaurito», riferisce il responsabile Francesco Aliperti. In numeri si parla di oltre 200 camere occupate per 350 ospiti. L’associazione ha anche un sito internet che promuove il territorio: «Il 3 settembre di ogni anno – si legge nella pagina dedicata alla festa - la città di Viterbo si ferma per ammirare uno degli eventi più suggestivi d’Italia e, non vogliamo esagerare, del mondo: il Trasporto della Macchina di Santa Rosa».

Presenze a parte, gli operatori del settore segnalano criticità che si trascinano da tempo e lanciano alla nuova amministrazione alcune proposte. «Molti turisti, anche romani, – dice Tiziana Governatori, general manager di Hotel Salus Terme – vengono a conoscenza del Trasporto perché li informiamo noi nel momento in cui arrivano, ma a quel punto diventa complicato per loro partecipare. Quelli che ci provano, ritornano delusi e stanchi perché non conoscono i punti giusti dove mettersi e alla fine non vedono niente. Sul piano della comunicazione va studiato qualcosa di diverso e di più avanzato». Guardano oltre la sera del tre all’Hotel Tuscia, 30 camere a due passi da San Faustino: «Saremo al completo – commenta Enrico Patara - anche perché abbiamo molti clienti affezionati che a Santa Rosa vengono sempre per una settimana. È quel periodo che tutti ci aspettiamo. Invece il mese di settembre andrebbe meglio valorizzato. Intorno al Trasporto si può costruire molto altro, adesso c’è poco o niente».

«A Santa Rosa va bene come sempre. Chiamano soprattutto viterbesi che cercano posto per ospitare amici di fuori», afferma dal canto suo Rosanna Stoppani (“B&B dei papi – boutique hotel”). Anche per lei andrebbero studiati più eventi collaterali, che allunghino la stagione: «E di qualità, non ci serve un turismo mordi e fuggi». Ospiterà una coppia di Bari nei giorni del 2 e del 3 settembre l’Antica dimora San Pellegrino. «In passato per Santa Rosa abbiamo avuto clienti dalla Polonia», rivela uno dei due titolari, Valter D’Angelo. «Tutti quelli che vengono restano affascinati e non si spiegano perché Viterbo sia così poco conosciuta».

Alla nuova amministrazione D’Angelo chiede una campagna di marketing che non punti solo sul brand “città dei papi”. «Con Roma a 80 chilometri si viene oscurati. Viterbo è tra l’altro anche città d’arte e città con il centro medievale più grande d’Europa». Intanto si potrebbe partire dalle piccole cose, come la cartellonistica: «In centro storico assente o addirittura inutile. Che ci azzeccano i cartelli per Siena? Spesso vediamo girare turisti spaesati. Nei giorni scorsi abbiamo dovuto indirizzare noi alcune persone a San Sito per vedere la Macchina montata».