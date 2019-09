Santa Rosa, il lungo pomeriggio dei Facchini: dal raduno al giro delle Sette chiese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il raduno all'Unione e il giro delle sette chiese. È il pomeriggio del Facchini di Santa Rosa, che alle 13 hanno incontrato le autorità a teatro per poi partire con le tappe nelle chiese del centro.A teatro, il presidente del Sodalizio Massimo Mecarini e il capofacchino Sandro Rossi hanno accolto il sindaco Giovanni Arena e il prefetto Giovanni Bruno. Entrambi con la camicia dei Facchini e la fascia rossa alla vita, sono partiti insieme a tutta la squadra per il classico giro.Lungo il tragitto: i Facchini passano per via Marconi, via della Sapienza, Corso Italia, piazza delle Erbe, via Roma, piazza del Plebiscito, via San Lorenzo, piazza della Morte per arrivare in piazza San Lorenzo e poi tornare indietro passando ancora per piazza della Morte, cia Cardinal la Fontaine, via Annio, via Cavour, piazza del Plebiscito, piazza del Sacrario, via Santa Maria in Volturno, via Santissima Maria liberatrice, piazza della Trinità, via Amendola, piazza della Rocca, piazza San Francesco, via Matteotti, piazza del Teatro, via Santa Rosa e Largo Facchini di Santa Rosa.Suggestivo il passaggio alla Trinità, dove tutti intonano "Mira il tuo popolo". Dopo l'omaggio al corpo di Santa Rosa, al monastero, i Facchini vanno in ritito dai frati Cappuccini, fino alle 19. Poi il passaggio alla Crocetta, il saluto con ciuffi e spallette a parenti e amici seduti sugli scalini del monastero, e via a San Sisto, dove riceveranno la benedizione in articulo mortis prima del "Sollevate e fermi".