«Non è una passeggiata. E c’è anche via Marconi. Questo ho detto ai Facchini». Il loro capo, Sandro Rossi, il 3 settembre prenderà la quattordicesima. Tanti sono i «sotto col ciuffo» alla guida della Macchina di Santa Rosa. E annuncia le cene in piazza dal 7 al 10 settembre, oltre al ricordo di Roberto Ubaldi, cui è dedicato il Trasporto.

Capofacchino, lunedì c’è stata la cena tecnica: com’è andata?

«Bene, sono tutti contenti di riprendere l’attività dopo tre anni di fermo. C’è stupore e meraviglia. I vecchi Facchini, ma anche i giovani, sono motivati. C’è voglia di fare e di ricominciare questa tradizione che era abitudine vivere ogni anno. Ce la siamo un po’ dimenticata, ma il tempo passa e piano piano si stanno scaldando gli animi».

È difficile riprendere il ritmo?

«No, si fa un po’ alla volta: prima con le prove, poi con la cena siamo riusciti a caricare tutti, siamo motivati».

Ha detto qualcosa in particolare ai Facchini?

«Quello che gli ripeto sempre, non è una passeggiata. Poi con l’aggiunta di via Marconi l’impresa sarà ancora più ardua: c’è chi non l’ha fatta mai, parecchi non sanno di cosa si tratta. Lo scopriranno il 3 settembre: è un impegno grosso, un sacrificio. Ma sono tutti a disposizione per dare il massimo e ci aspettiamo un grande Trasporto».

I nuovi come li ha trovati?

«Alle prove si sono presentati in pochi, 23, forse il tempo di fermo ha fatto un po’ scemare la voglia, di norma sono sempre di più. Ma 9 sono entrati in squadra».

È il suo 14° Trasporto da capofacchino, ci saranno sorprese?

«Sarà interamente dedicato al nostro amico Roberto Ubaldi, venuto a mancare da poco. Con il consiglio direttivo abbiamo deciso che chi prenderà il suo posto, per un anno avrà lo stesso suo soprannome. Lo chiameremo tutti “baffino” per non dimenticarlo mai. Non sarà più il 20 delle aggiuntive ma il posto “baffino”, finché ci saremo noi».

La sindaca Chiara Frontini era presente?

«Sì, insieme all’assessore Antoniozzi. Era contenta. Non è capitato spesso di avere i sindaci alla cena tecnica, anche se li abbiamo sempre invitati. Erano sorpresi, non si aspettavano una cosa del genere. Poi lei ha voluto la delega a Santa Rosa per seguire ogni passo della festa».

Le cene in piazza si faranno?

«Sì, saranno il 7, 8, 9 e 10 settembre, sempre in piazza San Lorenzo. Ci stiamo preparando per fare tutto insieme al sindaco: abbiamo appena avuto l’okay».