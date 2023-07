Domenica 2 Luglio 2023, 05:20

Quattro o cinque defezioni, la promessa di far entrare qualche nuova leva in formazione, la conferma delle cene in piazza e il problema sicurezza - che lo scorso anno era deflagrato proprio il 3 settembre - già risolto. Insomma, per dirla come il presidente del Sodalizio Massimo Mecarini: «Siamo pronti per il Trasporto».

Ieri nella ex chiesa della Pace si sono chiuse le prove di portata, la selezione per la squadra che porterà Gloria per l’ultima volta. Hanno provato circa 170 Facchini - gli altri lo faranno nelle prove di recupero - e una 40ina di aspiranti. «Credo che saranno quattro o cinque a lasciare - dice Mecarini - non so se li rimpiazzeremo tutti, ma qualche nuovo Facchino verrà arruolaro». Il 3 settembre sarà l’ultimo di Gloria, la Macchina di Santa Rosa ideata da Raffaele Ascenzi e costruita da Vincenzo Fiorillo. «Il percorso sarà quello tradizionale, ovvero senza il tratto aggiuntivo di via Marconi. Lo scorso anno l’avevamo fatto per il ritorno dopo lo stop con la pandemia e far arrivare più persone, ma è uno sforzo consistente che va fatto solo in determinate circostanze».

Ed ecco la novità. «C sono tutte le buone premesse - spiega il presidente del Sodalizio - per evitare le criticità che erano emerse lo scorso anno». Un passo indietro: ancora rimbombano nell’aria le urla del capofacchino Sandro Rossi all’Unione, subito prima del “Sollevate e fermi”. Perché per motivi legati alla sicurezza le piazze erano semivuote e i Facchini nell’organizzazione di questi aspetti non avevano avuto alcuna voce in capitolo.

Ma stavolta sarà diverso. «Abbiamo già visionato il piano di sicurezza, restando il più possibile in ottemperanza alle norme vigenti, e parlato con il prefetto Antonio Cananà: siamo già andati due volte da lui, facciamodunque parte del comitato ordine e sicurezza». Si conoscono già, inoltre, le date delle cene in piazza San Lorenzo. «Sono confermate, le faremo dal 22 al 25 agosto. Poi il 26 saremo a Palmi, per la festa della Varia».

Infine il Trasporto il 3 settembre e il giorno seguente verrà svelata la nuova Macchina. «Andremo in commissione - conclude Mecarini - ne facciamo parte insieme a comune, ordini degli architetti e degli ingegneri e comitato nazionale italiano Unesco».