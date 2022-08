Sabato 27 Agosto 2022, 05:30

Niente arrampicata sulle fontane per vedere Gloria dall’alto. E neanche dalla classica sedia portata da casa. Santa Rosa, tutti i divieti legati alla sicurezza e alla salvaguardia delle fontane storiche. La sindaca Chiara Frontini ha firmato una serie di ordinanze che toccano questi aspetti ma anche i proprietari di attività e balconi che si affacciano sul percorso del Trasporto. Lungo il quale non devono essere posizionati ostacoli fissi: «In particolare si fa divieto di dislocare sedie e sgabelli o di posizionare banchi di vendita ambulante o altri intralci lungo le strade, vie e i marciapiedi che fiancheggiano il percorso dalle 15 del 3 settembre» e fino al «Santa Rosa, fuori».

Occhio alle fontane, in particolare quelle in piazza Fontana grande e piazza delle Erbe, perché la decorrenza è immediata: «È fatto assoluto divieto a chiunque di salire su bordi e parapetti delle fontane monumentali del centro storico nonché di occupare l’interno delle vasche o sostare su qualsiasi parte del complesso architettonico e scultoreo».

Ce n’è anche per i proprietari di balconi e finestre dove passano Macchina e corteo storico: l’indicazione è di evitare il sovraccarico. Più corposo l’elenco degli accorgimenti a carico degli esercizi commerciali sul percorso. Luci spente e ingressi dei negozi da transennare dalle 19 della sera del 3 fino all’arrivo di Gloria al santuario. Non solo: «Gli occupanti dei negozi - scrive la sindaca - non dovranno uscire neppure quando la Macchina si ferma lungo il percorso e comunque l’esercente sarà ritenuto l’unico responsabile di eventuali incidenti o danni dei quali l’ospite sia stato causa». Ultimo obbligo, rimuovere tavoli, sedie, ombrelloni, vasi e dissuasori, e «tutto il materiale all’esterno delle attività commerciali, entro e non oltre le 10 del 3».

Altra cosa da non fare, distribuire volantini pubblicitari. Perché spesso vengono buttati a terra, quindi anche i candidati alle elezioni politiche sono costretti a non fare campagna elettorale con questo mezzo dal primo al 5 settembre.

Gli ultimi divieti riguardano le manifestazioni. Stasera alle 21 c’è la minimacchina al Pilastro, che festeggia 50 anni: divieto di sosta con rimozione dalle 14 in via Rossi Danielli dall’area di servizio distributore carburante fino all’intersezione con via Cristofori, via Cristofori fino all’intersezione con via Caparozzi, via Caparozzi, largo e via Volta, viale Buozzi. Dalle 15 divieto di sosta anche in via Santa Rosa da via Casa di Santa Rosa a Largo Facchini di Santa Rosa compreso. Occhio anche alla Street Workout, martedì alle 20,30: divieti di circolazione da San Sisto su tutto il percorso della Macchina e piazza dei Caduti, via Ascenzi, via San Lorenzo, piazza della Morte, piazza San Lorenzo, via Cardinal La Fontaine, via delle Fabbriche.