Martedì 23 Agosto 2022, 05:20

Il cartellone è morto, arriva l’almanacco. Si parte con quello di settembre, poi ce ne saranno altri due entro fine anno, infine ricomincerà con l’anno nuovo a cadenza bimestrale. Dentro ci sono tutte le iniziative a carattere culturale targate palazzo dei Priori, rigorosamente gratuite.

È il nuovo marchio di fabbrica che la sindaca Chiara Frontini e l’assessore alla cultura Alfonso Antoniozzi hanno voluto imprimere su quanto è in programma nel settore. Si comincia venerdì prossimo con l’inaugurazione della mostra “La forza della fede”, alle 17 al monastero di Santa Rosa. E poi si prosegue a ritmo pressoché giornaliero con decine e decine di manifestazioni: musica, mostre, artisti di strada, presentazioni di libri, teatro, opera, dj set anni 90, fumetti in anteprima e tanto altro ancora.

«Si recuperano spazi e luoghi: è il filo conduttore - dice Frontini - che ha cucito questa programmazione. Non ci si concentra solo sul centro storico, tutta la città viene coinvolta e nessuno di questi eventi è a pagamento». «C’è il modo di dire che a Viterbo non succede mai niente. Da qui è nata l’idea di una comunicazione che sarà ciclica, su ogni singolo evento. Siamo partiti con l’almanacco fino alla fine di settembre, ci sarà una seconda uscita su ottobre e novembre, poi un’altra natalizia per dicembre. L’idea è andare a sistema e annunciare bimestralmente tutto quello che succede in città».

Intanto ecco qualche nome, giusto per stuzzicare l’appetito: Pupi Avati (1 settembre, piazza della Repubblica), Federica De Waure e Iva Zanicchi con i rispettivi libri (27 agosto, piazza della Repubblica), Il Mistero buffo di Dario Fo (30 agosto piazza San Lorenzo), i libri di Veronica Raimo e Paolo Crepet (31 agosto, piazza della Repubblica), Dj Prezioso, Dj Silvestrini e Gruppo 90 Mania (5 settembre, Prato Giardino), Dodi Battaglia (4 settembre, Grotte Santo Stefano).

26 Agosto

Inaugurazione Mostra La Forza della Fede

Monastero di Santa Rosa ore 17:00

Artist@ in Rosa, Rassegna d’Arte di Strada

Spettacolo di burattini, Piazza Unità d’Italia, 18:30, 19:30

Spettacoli di mimo, acrobatica aerea, fuoco, giocoleria, magia comica

Piazza San Pellegrino, Piazza del Gesù, Piazza San Lorenzo, dalle 21:15 alle 23:00

In collaborazione con Il Circo Verde

White Dinner

Quartiere San Faustino

Organizzazione Pro Loco Viterbo

27 Agosto

Artist@ in Rosa, Rassegna d’Arte di Strada

Spettacolo di burattini, Piazza Unità d’Italia, 18:30, 19:30

Spettacoli di clown e musica, antipodismo, funambolismo, giocoleria

Piazza San Pellegrino, Piazza del Gesù, Piazza San Lorenzo, dalle 21:15 alle 23:00

In collaborazione con Il Circo Verde

Leggere è…

Viterbo Book Festival

18:30 Federica De Waure

21:00 Iva Zanicchi

Piazza della Repubblica

In collaborazione con Società Libreria Tiburtina

Trasporto della mini-macchina di Santa Rosa

Quartiere Pilastro ore 21:00

28 Agosto

“Artist@ in Rosa”, Rassegna d’Arte di Strada

Spettacoli di clown e musica, clown e giocoleria, giocoleria comica, fuoco, funambolismo

Piazza San Pellegrino, Piazza del Gesù, Piazza San Lorenzo, dalle 21:15 alle 23:00

In collaborazione con Il Circo Verde

Leggere è…

Viterbo Book Festival

18:30 Leonardo d’Isanto

21:00 Simonetta Agnello Hornby

Piazza della Repubblica

In collaborazione con Società Libreria Tiburtina

Trasporto della mini-macchina di Santa Rosa

Quartiere Santa Barbara ore 21:00

29 Agosto

Teatro in piazza

Menecmo a Neapolis (da “I Menecmi” di Plauto)

Compagnia Teatrale FAVL- APS

Piazza San Lorenzo, ore 21:00

In collaborazione con FITA

Leggere è…

Viterbo Book Festival

18:30 Marcello Enrique Conti

21:00 Federica De Paolis

Piazza della Repubblica

In collaborazione con Società Libreria Tiburtina

30 Agosto

Teatro in piazza

Mistero Buffo, di Dario Fo

Compagnia Opera

Piazza San Lorenzo, ore 21:00

In collaborazione con FITA

Leggere è…

Viterbo Book Festival

18:30 Anteprima esclusiva fumetto “Dolores”

21:00 Luca Bianchini

Piazza della Repubblica

In collaborazione con Società Libreria Tiburtina

31 Agosto

Gran Gala dell’Opera

Orchestra e Coro dell’Opera Nazionale Ucraina di Dnipropetrovsk

Solisti dei teatri dell’Opera di Leopoli, Kiev e Odessa

Evento ufficiale della Rete delle grandi Macchine a spalla italiane

Patrimonio UNESCO

con il patrocinio di UNESCO e ANCE

Piazza San Lorenzo, ore 21:00

Leggere è…

Viterbo Book Festival

18:30 Veronica Raimo

21:00 Paolo Crepet

Piazza della Repubblica

In collaborazione con Società Libreria Tiburtina

1 Settembre

Trasporto della mini-macchina di Santa Rosa

Centro Storico, ore 21:00

Leggere è…

Viterbo Book Festival

18:30 Pupi Avati

Piazza della Repubblica

In collaborazione con Società Libreria Tiburtina

3 Settembre

Trasporto della Macchina di Santa Rosa

Centro Storico, ore 21:00

Al termine del trasporto

Luci nella notte (laser show)

Piazza della Rocca

4 Settembre

Concerto Dodi Battaglia

Grotte Santo Stefano, ore 21:00

5 Settembre

Festival Stradella

Laboratorio sperimentale esercizi di creatività

Percorsi interpretativi e improvvisativi con Daniele Roccato e Andrea De Carlo

Chiesa di San Silvestro, ore 10:00

90 Mania

DJ Prezioso e Dj Silvestrini, Gruppo 90 Mania

Prato Giardino, ore 21:30

6 Settembre

Dante Inatteso

Le campane di Dante

Giardino di Palazzo dei Priori, ore 21:00

Organizzazione Abraxa Teatro

7 Settembre

Dante Inatteso

Il percorso di un’anima: Dante e la Divina Commedia

Giardino di Palazzo dei Priori, ore 21:00

Organizzazione Abraxa Tearo

9 Settembre

Encore Festival

Prato Giardino, dalle ore 17

Io e Pasolini

Stefano Fresi – Pier Paolo Pasolini e i media

Cortile di Palazzo dei Priori, ore 21

10 Settembre

Encore Festival

Prato Giardino, dalle ore 17

Io e Pasolini

Valentina Lodovini – Le donne di Pier Paolo Pasolini

Cortile di Palazzo dei Priori, ore 21:00

Immagini dal sud del mondo

Organizzazione AUCS – ARCI

11 Settembre

In cammino sulle vie dell’esilio di Santa Rosa

Viterbo – Soriano nel Cimino - Vitorchiano

Evento buffer GRAMAS – UNESCO

13 Settembre

Settimana Barocca

Guida all’ascolto: la sonata barocca

ore 10:00

Concerto “La Sonata Barocca”, Chiesa di S.M. della Verità, ore 21:00

Orchestra Furiosi Affetti

14 Settembre

Settimana Barocca

Conferenza/Concerto “Musica e Arti figurative nell’età barocca con uno sguardo al patrimonio locale”, ore 10 e ore 18

Orchestra Furiosi Affetti

15 Settembre

Immagini dal Sud del mondo

Viterbo, Piazza della Polveriera

Organizzazione AUCS - ARCI

Settimana Barocca

Guida all’ascolto “Il Concerto barocco”, ore 10

Concerto “Il Concerto barocco”

Chiesa di S.M. della Verità, ore 21:00

Orchestra Furiosi Affetti

16 Settembre

Immagini dal Sud del mondo

Viterbo, Piazza della Polveriera

Organizzazione AUCS - ARCI

Settimana Barocca

Concerto del Liceo Musicale “Santa Rosa da Viterbo”

Chiesa di S.M. della Verità, ore 18:00

Orchestra Furiosi Affetti

Festival Stradella

Sulle corde di un liuto

Musiche di Silvius Leopold Weiss

Chiesa di San Silvestro, ore 21:00

17 Settembre

Immagini dal Sud del mondo

Viterbo, Piazza della Polveriera

Organizzazione AUCS - ARCI

Settimana Barocca

Guida all’ascolto “L’Oratorio barocco”, ore 10

“Maria Dolorata”, oratorio per 5 voci, coro e strumenti di Leonardo Vinci

Orchestra Furiosi Affetti

Io e Pasolini

Vinicio Marchioni – Pier Paolo Pasolini e il cinema

Cortile di Palazzo dei Priori, ore 21:00

Festival Stradella

Con sì dolce nota

Chiesa di Santa Maria Nuova, ore 21:00

18 Settembre

Immagini dal Sud del mondo

Viterbo, Piazza della Polveriera

Organizzazione AUCS - ARCI

Festival Stradella

Musica del Palazzo d’Istanbul e Cantigas Sefarditas

Chiesa di Santa Maria Nuova, ore 18:30 e 21:00

In cammino sulle vie dell’esilio di Santa Rosa

Viterbo – Soriano nel Cimino - Vitorchiano

Evento buffer GRAMAS – UNESCO

23 Settembre

Festival Stradella

Alla festa leggiadra

Chiesa di Santa Maria Nuova, ore 21:00

24 Settembre

Festival Stradella

Ricercando il canto

Chiesa di Santa Maria Nuova, ore 21:00

25 Settembre

In cammino sulle vie dell’esilio di Santa Rosa

Viterbo – Soriano nel Cimino - Vitorchiano

Evento buffer GRAMAS – UNESCO

Premio F.I.T.A. Città di Viterbo

Teatro San Leonardo