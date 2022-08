Venerdì 19 Agosto 2022, 05:10

Santa Rosa, da oggi in vendita i biglietti per assistere al Trasporto della Macchina il 3 settembre. Ma solo per i viterbesi: per tutti gli altri i tagliandi saranno disponibili solo da martedì. Sono 1.698 posti in tribuna ma anche 1.200 sedie, dislocate nelle piazze toccate dal percorso di Gloria. Precedenza ai residenti: sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti a testa all’ufficio turistico del Comune, alla pensilina di piazza Martiri d’Ungheria, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, la domenica dalle 9 alle 14.

È necessario presentare un documento che attesti la residenza nel capoluogo. Le tribune sono in piazza San Sisto (103 posti) a 39 euro, piazza della Repubblica (363) a 35, piazza Verdi (453) a 35 e piazza del Plebiscito, divisa in cinque settori per un totale di 1.379 posti e prezzo variabile a 35, 39 e 44 euro. Qui ci sono anche 600 sedie a 15 euro, le altre 600 - stesso prezzo - si trovano in piazza Fontana grande.

Terminato il periodo di prelazione, i biglietti per i non residenti potranno essere acquistati sul circuito di vendita online Ciao Tickets, nei punti vendita sempre Ciao Tickets, ancora all’ufficio turistico e al negozio Audiotime, in via Oslavia 27 a Viterbo.

Come da prescrizioni dettate dagli organi preposti alla sicurezza, i biglietti saranno nominali: pertanto, al momento dell’acquisto, dovranno essere indicati nome, cognome, luogo e data di nascita di ogni singolo partecipante. Oltre che al momento dell’acquisto per i viterbesi, per tutti vale l’obbligo la sera del 3 settembre di presentare un documento di identità al momento di accedere al posto prenotato. Le informazioni per i biglietti riservati a diversamente abili, sordi e centri polivalenti verranno rese note a breve, la data di inizio vendita però è già fissata: si partirà giovedì 25 agosto.

Intanto palazzo dei Priori si è mosso anche sul luna park: le giostre troveranno spazio nel parcheggio alla fine di via San Paolo, incrocio con strada Freddano, perché «l’area destinata a plateatico in località San Lazzaro - si legge nella delibera - non può essere utilizzabile in quanto decentrata rispetto ai festeggiamenti cittadini in onore della Patrona e perché già interessata da una viabilità intensa, attesa la numerosità di attività commerciali che insistono nell’area, che la presenza del parco giochi potrebbe congestionare». Il luna park funzionerà dal 26 agosto all’11 settembre.