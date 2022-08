Santa Rosa, alcolici al bando il 3 settembre : multe fino a 500 euro

Santa Rosa, il 3 settembre alcolici al bando. La sindaca Chiara Frontini ha firmato un'ordinanza che impone limitazioni dalle ore 15 alle 6 della mattina successiva. Ad essere esentate sono solo le frazioni.

C'è il divieto di vendita per asporto di bevande in bottiglie e recipienti di vetro o metallo, «fermo restando - recita l'ordinanza - il rispetto degli orari di chiusura di ciascuna categoria commerciale». Divieto per chiunque di consumo di bevande in bottiglie e recipienti di vetro o metallo nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito «ed in ogni luogo pubblico o di uso pubblico al di fuori del locale di vendita e/o somministrazione ed al di fuori delle relative superfici attrezzate, pubbliche o private, di pertinenza del locale medesimo».

Ci sono indicazioni anche per i gestori delle attività di vendita o somministrazione: dovranno dotarsi e mettere a disposizione dei clienti contenitori differenziati «ove conferire i recipienti (bottiglie, lattine, bicchieri di plastica e quant’altro) prima di allontanarsi dal locale o dalle sue pertinenze».

E ancora: «In relazione al consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione è fatto divieto di somministrare o vendere per asporto bevande di qualsiasi gradazione alcolica, fermo restando il rispetto degli orari di chiusura di ciascuna categoria commerciale; è fatto divieto per chiunque di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle strade pubbliche o aperte al pubblico transito ed in ogni luogo pubblico o di uso pubblico».

E chi trasgredisce? C'è una sanzione da 25 a 500 euro, «fatta salva l’applicazione di più gravi sanzioni penali».