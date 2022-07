Domenica 31 Luglio 2022, 04:45

Bisognerà subito ribattezzare il viterbesissimo «dopo li fochi» in un più moderno ma altrettanto santarosaro «dopo li laser». Perché quest’anno i fuochi d’artificio a fine Trasporto della Macchina di Santa Rosa non ci saranno: arriva il laser show, che l’assessore alla cultura Alfonso Antoniozzi promette essere «di grande impatto visivo e sonoro». È uno degli interventi contenuti nella variazione di bilancio.

Del coro e orchestra di Leopoli il 24 agosto già si sa. A ridosso, due iniziative di teatro amatoriale. Poi un mini festival letterario di 14 appuntamenti con gli autori. Sull’Unione: «È oggetto di restauro al secondo e terzo piano, ma il cantiere prende anche mezzo palco: per questo non si fa nulla lì. Il Sodalizio però - dice Antoniozzi - il 3 settembre potrà usarlo a sipario chiuso». E ancora: teatro di narrazione, di strada e marionette in centro, incontri musicali con i giovani a valle Faul, lo spettacolo di Maurizio Battista a Prato Giardino il 4 e il concerto di Santa Rosa il 5, su cui l’assessorato è in trattativa.

E il laser show. «Ci sarà una manifestazione di interesse. Le fontane danzanti e luminose sarebbero una scelta anacronistica, vista la crisi idrica - spiega - i fuochi li amo ma sono un disturbo per gli amici a quattro zampe». La durata dello spettacolo è di 10-12 minuti ripetibili, location indicativa piazza della Rocca. Funzionerà un po’ come a Disneyland, con i laser a creare figure nel cielo su fumogeni a tempo di musica.

Ma nella variazione non c’è solo il 3 settembre. «Non è il nostro bilancio - commenta la sindaca Chiara Frontini - ci sono però delle linee guida parziali». Pulizia, sicurezza, un global service sperimentale per la manutenzione delle strade «che ci permette di essere più reattivi. La città oggi è quasi tutta da rifare. Abbiamo messo 70 mila euro in più per lo sfalcio dell’erba, partiremo già dalla prossima settimana. E 60 mila per l’acquisto di un ufficio mobile della polizia locale. Da domani inizieremo a lavorare sul Natale: è in programma la prima riunione».

A illustrare gli altri interventi è l’assessore al bilancio, Elena Angiani. Sull’esenzione Tosap: «I 43 mila euro disponibili vanno oltre la necessità, quindi si può fare richiesta anche ora. L’avanzo libero era 2,4 milioni, non abbiamo potuto utilizzare l’intera cifra per misure politiche: la metà era per azioni obbligatorie, altri 743 mila euro sono stati accantonati prudenzialmente per la questione dell’esproprio relativa al prolungamento della tangenziale. Per il global service sulle strade ci sono 260 mila euro e 250 mila per il Natale, che comprendono alberi e contributi per le associazioni, più 80 mila per le luminarie».