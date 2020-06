Sant'Angelo, i murales di SteReal nel Paese delle fiabe

Fino al 4 luglio, la nota street artist milanese Stefania Marchetto in arte SteReal si esibirà nella realizzazione del suo nuovo murales per Sant'Angelo il Paese delle Fiabe, il piccolo borgo della Tuscia rivitalizzato negli ultimi anni grazie all’omonimo progetto d’arte urbana, portato avanti da un team di street artist donne, per un galleria d'arte a cielo aperto, tutta al femminile.

Dopo il primo murales ispirato alla storia della spada nella roccia, dipinto per l’edizione del 2019, SteReal ritorna quest’anno con una sognante Cenerentola che prenderà vita su un’enorme parete del centro e che la vedrà esibirsi, da oggi al 4 luglio, in qualità d’artista d’apertura della terza edizione del festival.



