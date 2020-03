Sanificazione strade, Viterbo ambiente: «Ci pensiamo noi gratis». Barelli: «Smentito il sindaco»

«Viterbo Ambiente Scarl ha deciso di pianificare l’attività di sanificazione per tutto il territorio comunale con proprie risorse e mezzi come contributo alla collettività». Ecco il regalo che non ti aspetti: i passaggi sulle strade sono gratuiti, la società si è attivata motu proprio. Ma da qui a placare la fame di risposte ce ne passa, perché secondo Giacomo Barelli (Forza civica) questa «è una clamorosa smentita al sindaco, il Comune non c’entra: dove sono gli atti autorizzativi?».

Era stato proprio l’esponente civico, insieme al dem Alvaro Ricci, a sollevare su Il Messaggero dubbi sull’operazione. Che ora dunque grazie a loro si scopre essere a costo zero per l'amministrazione e i contribuenti viterbesi. Viterbo ambiente coglie anche l’occasione per allargare il campo ed evidenziare che «in questo momento di emergenza - spiega - la raccolta dei rifiuti in modo differenziato procede regolarmente grazie all’impegno delle maestranze tutte, che sono impegnate con responsabilità e professionalità ad adempiere un servizio di pubblico interesse. Con umiltà ma con grande determinazione, consapevoli del compito delicato, in particolare in questo momento di emergenza».

Barelli però non è totalmente soddisfatto. Anzi, tutt'altro. Più con palazzo dei Priori, che con Viterbo ambiente «In realtà – dice – rispondono a poco: volevamo sapere anche del contratto sull’appalto ponte e se per la sanificazione delle strade utilizzano o meno il cloro». La replica della società apre nuovi scenari. «La notizia vera – continua - è che nonostante gli interventi su Rete4 e Italia1, Viterbo ambiente smentisce clamorosamente il sindaco. Dice infatti che gli interventi li stanno facendo di loro spontanea volontà».

E sulla scorta di questo, ecco un’altra raffica di domande. «Quindi il Comune cosa si è venduto anche in tv, sanificazioni decise e fatte da altri? E la società può fare come vuole e passare dove le pare? Non guida il Comune? E soprattutto, anche se stanno facendo gratuitamente come dicono – conclude Barelli - ci sono atti autorizzativi o anche questo fanno da soli?».

