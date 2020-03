© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Se non comunicano le vie in cui si passa e non consentono di togliere le auto, come si fa a sanificare le strade?». E poi «perché non è stato ancora firmato il contratto con Viterbo ambiente sull’appalto ponte?». Hanno più di un dubbio su come si sta procedendo sulla pulizia, Giacomo Barelli (Forza civica) e Alvaro Ricci (Pd), anche sui costi dell’operazione. Ma non sono gli unici: sui social fioccano le polemiche per come si sta gestendo la cosa.Dove si passa? Non si sa. «Abbiamo chiesto più volte la mappatura di dove sarà effettuata la sanificazione – dice Barelli - ma non ce l’hanno mai comunicata. Eppure serve per consentire di spostare le auto, altrimenti non si fa in maniera corretta». «Non c’è informazione sugli interventi – continua Ricci - così diventa difficile sanificare le vie perché non viene detto alla popolazione di non parcheggiare le auto dove si interviene. Così sanifichi solo il centro della strada, quando è importante farlo sui lati e sui marciapiedi, dove passa la gente. L’infezione non viene mica dalle macchine».La pagina Facebook Viterbo centro storico chiuso ha anche pubblicato un video, in via San Pietro, dove si vede un mezzo lasciare una scia, neanche troppo marcata, sul centro della strada, superando due auto sul lato sinistro. «La sanificazione – continuano il dem e l’esponente civico - viene fatta ovunque con il cloro?».Pare infatti che non ovunque sia stato utilizzato. «Nel capoluogo in alcuni quartieri non si è visto nessuno – spiega Barelli – e dove non si sente odore di cloro evidentemente non c’è. E nelle frazioni quando si arriverà?». «Non per fare polemica – commenta Ricci - ma questo è il ruolo che è stato assegnato all’opposizione: la gente va tranquillizzata. Bisogna capire poi qual è l’impegno economico».Qui si apre infatti un altro capitolo: quello relativo al rapporto con Viterbo ambiente, che «ci risulta – spiega ancora Barelli – stia intervenendo anche in questo caso in regime di proroga. Ci sono divergenze sul contratto dell’appalto ponte? Perché non è stato firmato? L’igiene pubblica mai come in questo momento è fondamentale». Stessi quesiti posti da Ricci. «In questo momento quale contratto vige, il vecchio o l’appalto ponte? Sono favorevole all’intervento di sanificazione, ci mancherebbe – conclude - ma che ci informino adeguatamente, perché neanche la comunicazione con i capigruppo non è così fluida».In serata palazzo dei Priori ha chiarito che «le auto non vanno spostate. Vista la situazione di emergenza non è possibile programmare e pianificare con precisione». Si andrà avanti fino al 3 aprile con più passaggi nelle varie zone: la mattina dalle 6 all’opera quattro spazzatrici meccanizzate e un mezzo con barra lava-strade ad alta pressione, il pomeriggio con «altra tipologia di attrezzatura a disposizione».