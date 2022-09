Sabato 3 Settembre 2022, 04:35

«Sollevate e fermi!»: quel grido che mancava da tre anni stasera probabilmente a San Sisto suonerà più forte del solito, dalla bocca del capofacchino Sandro Rossi. La Macchina di Santa Rosa ricomincia da dove era rimasta e insieme a Gloria riprendono tutti i riti e le tradizioni della festa. Quello della vestizione in famiglia dei Facchini, il ritrovo con le autorità all’Unione con le istituzioni alle 13, il giro delle sette chiese subito dopo, il ritiro al boschetto dei frati Cappuccini a metà pomeriggio e infine la sfilata dalle 19,15 verso Santa Rosa.

IL TRASPORTO

Per tutto il resto della città c’è l’attesa che arrivino le 21 e quel grido venga amplificato a mille dagli altoparlanti sparsi sul percorso. Secondo le stime di palazzo dei Priori sono previsti 40 mila spettatori, che potranno distribuirsi anche nel tratto di via Marconi e in piazza Martiri d’Ungheria, ovvero in quei 700 metri aggiunti anche per via della folla attesa. A questo proposito il Comune raccomanda alle categorie più fragili l’uso di mascherine FFP2.

IL PERCORSO

Gloria intanto è rimasta in forma: sulla bilancia dell’Aviazione dell’Esercito ieri l’ago si è fermato a 5.134 chili. I Facchini la porteranno verso via Garibaldi, via Cavour, piazza del Plebiscito, via Roma, negli spazi strettissimi di Corso Italia, piazza Verdi, via Marconi (dove verrà effettuata la girata, al posto di quella sotto la Prefettura), andata e ritorno, infine la salita a passo veloce verso il santuario. L’accesso al percorso sarà chiuso alle 19.

IL LASER SHOW

E dopo il Trasporto niente fuochi: ci sarà il laser show in piazza della Rocca. “Luci nella notte” è lo che sarà ripetuto quattro volte fino all’una, cambiando programma ogni volta, da 10 sistemi laser multicolor RGB: proietteranno animazioni su schermi di fumo a base d’acqua emessi da sei macchine a getto continuo. Per goderselo appieno, agli esercenti del posto viene chiesto di tenere spente le luci delle vetrine.

I DIVIETI

Addio alle arrampicate sulle fontane per vedere Gloria dall’alto. E anche alle sedie sul percorso portate da casa. Per gli esercizi commerciali sul tragitto invece l’obbligo di tenere luci spente e ingressi transennati dalle 19. Non solo: «Gli occupanti dei negozi - scrive la sindaca Chiara Frontini - non dovranno uscire neppure quando la Macchina si ferma sul percorso e comunque l’esercente sarà ritenuto l’unico responsabile di eventuali incidenti o danni dei quali l’ospite sia stato causa».

VIABILITÀ

Il Comune ha organizzato un servizio navetta gratuito dal parcheggio sulla Cassia nord verso piazzale Gramsci. Ii divieti di sosta con rimozione: oltre che sul percorso anche in via Carletti, via del Suffragio, largo Battisti, via Vetulonia, via delle Fabbriche, via Macel Gattesco, via Valle piatta, via S.Pietro, via Cardinal La Fontaine, via S.Marco, via Mazzini via S.Lorenzo, via Annio, via dei Pellegrini, via Tedeschi, via Dobici, piazza della Repubblica, via Bianchi, via S.Luca, via del Repuzzolo, via Cairoli, via Ascenzi, via della Sapienza, piazza dei Caduti, via S.Maria in Volturno, via dei Magliatori, piazza e via S.Agostino, piazza della Trinità, via Amendola, piazza della Rocca, piazza S.Franscesco, via Matteotti, via Niccolò della Tuccia, piazza Crispi, viale IV Novembre, via S.Crispino.